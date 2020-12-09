UEFA Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın yapılacak.

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