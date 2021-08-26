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UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

26.08.2021 21:04
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu), System.String[]

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3

57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.

88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3

90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4

90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Branislav Hancko xx, Jan Pozor xx

HJK Helsinki: Tannander x, Moren x, O'Shaughnessy x, Saksela x (Terho dk. 61 x), Murillo x (Peltola dk. 46 x), Sparv x (Vananen dk. 41 ?), Jair x, Hostikka x (Browne dk. 61 x), Riku Riski x, Roope Riski xx, Valencic x (Dahlström dk. 59 x)

Yedekler: Keto, Niemela, Tenho

Teknik Direktör: Toni Koskela

Fenerbahçe: Altay xx, Szalai xx, Tisserand xx, Luiz Gustavo xx, Sangare xxx, Ferdi xx, Zajc xx, Sosa xx (Mert Hakan dk. 61 x), Osayi-Samuel xx (Muhammed dk. 61 x), Mesut Özil xxx (Arda dk. 73 x),Valencia xxxx (Fatih dk. 81 ?)

Yedekler: Berke, Osman, Serdar, Arda

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Valencia (dk. 11, 14 ve 52), Fatih (dk. 90+2), Peltola (dk. 90+4) (Fenerbahçe), Roope Riski (dk. 27), Riku Riski (dk. 88) (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Sparav, Peltola (HJK Helsinki), Arda (Fenerbahçe) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Play Off, Valencia, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: HJK Helsinki: 2 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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