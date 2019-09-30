UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Borussia Mönchengladbach...
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Borussia Mönchengladbach oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak. Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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