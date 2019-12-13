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UEFA Avrupa Ligi J grubu son maçında Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir,...
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi J grubu son maçında Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı. Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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