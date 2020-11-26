UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

26.11.2020 23:12
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, DG Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, DG Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Sivasspor ise bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta İbrahimli'nin içeriye verdiği topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Matic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden gelişine çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-1

58. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanatta son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahasından yaptığı vuruşta direğe çarparak kale içine yönelen topu kaleci Magomedaliyev tam çizgi üzerinde kontrol etti.

79. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında topu Karabağ yarı alanına taşıyan Uğur Çiftçi, pasını Kone'ye verdi. Kone'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda gerçekleştirdiği vuruş ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet xx, Heine Sorensen xx, Lars Hummelgaard xx

Karabağ: Magomedaliyev xx, Guerrier xx, Garayev xx, Medina xx, Jafarguliyev xx, Matic xxx, İbrahimli xx, Bayramov xx (Romero dk. 66 x), Owusu xx, Zoubir xxx, Emreli xx

Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Goiano xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xxx, Robin Yalçın x (Isaac Cofie dk. 20 xx), Claudemir xx, Yasin Öztekin xxx (Samba Camara dk. 90+1 ?), Gradel xxx, Ninga x (Olarenwaju Kayode dk. 57 xxx), Kone xxx

Yedekler: Ali Şaşal Vural

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zoubir (dk. 8), Matic (dk. 51) (Karabağ), Kone (dk. 40 pen. ve 79), Yasin Öztekin (dk. 58) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Samassa, Goiano, Yasin Öztekin (Sivasspor), Garayev, Owusu (Karabağ)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, Karabağ, UEFA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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