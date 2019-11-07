Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 yenik kapattı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ceza sahası yayı önünde Tonny Vilhena'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.


27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, Olsson ile yaptığı verkaçın ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


35. dakikada Suleymanov'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandes'in şutu filelere gitti. 2-0


42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Donis Avdijaj'ın sert şutunu kaleci Kritsyuk oyun alanı içine çeldi.


Stat: Krasnodar


Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx


Krasnodar: Kritsyuk xx, Martynovich xx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx, Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxxx, Ari xx


Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Utkin, Kambolov, Ignatjev, Marcus Berg


Teknik Direktör: Sergei Matveev


Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx, Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx, Muhammet xx


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35) (Krasnodar)


Sarı kart: Spajic (Krasnodar) - KRASNODAR

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Kamil: Tebrikler Trabzonspor adam gibi oynadınız, maçı kaybettiniz ama yenilmediniz. mücadele ettiniz Türk futbolunun geleceğini aydınlattınız. Teşekkürler. Cevap Yaz 185 0 Yayından Kaldır


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