UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 yenik kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada ceza sahası yayı önünde Tonny Vilhena'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.



27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, Olsson ile yaptığı verkaçın ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



35. dakikada Suleymanov'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandes'in şutu filelere gitti. 2-0



42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Donis Avdijaj'ın sert şutunu kaleci Kritsyuk oyun alanı içine çeldi.



Stat: Krasnodar



Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx



Krasnodar: Kritsyuk xx, Martynovich xx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx, Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxxx, Ari xx



Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Utkin, Kambolov, Ignatjev, Marcus Berg



Teknik Direktör: Sergei Matveev



Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx, Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx, Muhammet xx



Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35) (Krasnodar)



Sarı kart: Spajic (Krasnodar) - KRASNODAR