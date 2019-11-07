Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

7 saat önce

mavililer 3-1 yenik ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi: Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

mavililer 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Suleymanov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.


70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.


90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0


90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


Stat: Krasnodar


Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx


Krasnodar: Kritsyuk xxx, Martynovich xxx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx (Kambolov dk. 77 xx), Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxx (Utkin dk. 63 xx), Ari xx (Ignatjev dk. 66 xxx)


Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Marcus Berg


Teknik Direktör: Sergei Matveev


Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx (Yusuf dk. 87 ?), Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx (Nwakaeme dk. 65 xxx), Muhammet x (Sörloth dk. 72 x)


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor) - İSTANBUL

Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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