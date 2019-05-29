Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu Kia Motors Tarafından Gerçekleştirildi - Bakü
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UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu Kia Motors Tarafından Gerçekleştirildi - Bakü

2 saat önce

Ürdün'de Za'atari mülteci kampında yaşayan binlerce küçük çocuk, Kia ve Deco'nun Bakü tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour'un son ayağında, Bakü'deki Yüzlerce futbol ayakkabısını UEFA Çocuklar Vakfı'na teslim etmesinden sonra fayda sağlayacak Kia Motorları

Ürdün'de Za'atari mülteci kampında yaşayan binlerce küçük çocuk, Kia ve Deco'nun Bakü tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour'un son ayağında, Bakü'deki Yüzlerce futbol ayakkabısını UEFA Çocuklar Vakfı'na teslim etmesinden sonra fayda sağlayacak Kia Motorları
UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu Kia Motors Tarafından Gerçekleştirildi - Bakü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Bakü, Kia, Avrupa, Spor
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