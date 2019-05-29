UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu Kia Motors Tarafından Gerçekleştirildi - Bakü
2 saat önce
Ürdün'de Za'atari mülteci kampında yaşayan binlerce küçük çocuk, Kia ve Deco'nun Bakü tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour'un son ayağında, Bakü'deki Yüzlerce futbol ayakkabısını UEFA Çocuklar Vakfı'na teslim etmesinden sonra fayda sağlayacak Kia Motorları
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06
Ürdün'de Za'atari mülteci kampında yaşayan binlerce küçük çocuk, Kia ve Deco'nun Bakü tarafından sürülen UEFA Avrupa Ligi Trophy Tour'un son ayağında, Bakü'deki Yüzlerce futbol ayakkabısını UEFA Çocuklar Vakfı'na teslim etmesinden sonra fayda sağlayacak Kia Motorları
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