Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da

12 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi resmi sponsorlarından Enterprise Rent-A-Car, UEFA Kupası'nı İstanbul'da sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi resmi sponsorlarından Enterprise Rent-A-Car, UEFA Kupası'nı İstanbul'da sergiledi. 2000 yılında kupayı müzesine götüren Galatasaray'ın o zamanki kadrosunda yer alan Ergün Penbe ve Hakan Ünsal da kupa ile 19 yıl sonra buluştu. Avrupa'nın iki numaralı kupası İstanbul'da sergilendi. Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak finalin ardından sahibini bulacak olan UEFA Avrupa Ligi Kupası, organizasyonun sponsorlarından Enterprise Rent-A-Car'ın katkılarıyla İstanbul'da sergilendi. Tanıtıma 2000 yılında UEFA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de katıldı. 19 yıl sonrayla kupayla buluşan Ergün Penbe, "Kimileri için hayal bizim için gerçek olan bu kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımda dokunamamıştım. Şimdi dokunma fırsatı buluyorum. Kupayı kazandığımız gün benim doğum günümdü. Benim için ayrı bir gün yani. Bir daha bu kupa gelir mi elbette başka takım çıkıp, bu rekoru kıracaktır. İnşallah Bakü'de düzenlenecek finalde bir Türk takımı kupaya uzanır" dedi.

HAKAN ÜNSAL: KUPAYI UNUTMUŞUM

19 yıl sonra kupayı gördüğü için mutluluk duyduğunu belirten Hakan Ünsal ise "Bu kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk bizde canlandı. Bu kupa ağır abidir. Bu kupayı kaldıran bir oyuncu olmak tarif edilmez bir duygu. Unutmuşuz aslında kupayı. Bu ülkede birçok şeyi değiştiren bir kupa. Ülkenin o zaman imajını, teknik adamların ve futbolculara yol gösteren bir kupaydı" açıklamasında bulundu.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcının Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 11:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]