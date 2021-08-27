UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İlk maçlar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 25 Mayıs'ta Tiran'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekilen kuralar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. D Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek ekipler ise son 24 takım arasına girecek ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayacak 8 takımla eşleşecek. Grubunu üçüncü sırada noktalayacak takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.
UEFA Avrupa Ligi grupları şu şekilde:
A Grubu
O.Lyon
G.Rangers
Sparta Prag
Brondby
B Grubu
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C Grubu
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Varşova
D Grubu
Olympiakos
E.Frankfurt
FENERBAHÇE
Antwerp
E Grubu
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
GALATASARAY
F Grubu
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland
G Grubu
B.Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvaros
H Grubu
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Vienna - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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