Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika Crivelli oyuna devam edemedi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde