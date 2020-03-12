UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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