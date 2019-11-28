Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi!
Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]