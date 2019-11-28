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UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:13 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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