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UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Sporting Lizbon: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Medipol Başakşehir, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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