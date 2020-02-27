UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Sporting Lizbon: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Sporting Lizbon: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Sporting Lizbon: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Medipol Başakşehir, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Sporting Lizbon: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Medipol Başakşehir, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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