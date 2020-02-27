UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Sporting Lizbon: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Sporting Lizbon: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Sporting Lizbon: 0 (İlk yarı)

18 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Sporting Lizbon: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol tarafta topla buluşan Clichy'nin ortasında arka direkte Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Acuna'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.


31. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Demba Ba'nın kafa vuruşu kaleci Maximiano'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topa Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


45. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top köşeden filelerle buluştu. 2-0


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Antonio Lahoz xx, Pau Devis xx, Roberto Palomar xx


Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Azubuike xx, Aleksic xx, İrfan Can xx, Edin Visca xx, Elia xx, Demba Ba xx


Yedekler: Volkan, Gulbrandsen, Mahmut, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sporting Lizbon: Maximiano xx, Tiago Ilori xx, Coates xx, Acuna xx, Vietto xx, Ristovski xx, Battaglia xx, Wendel xx, Jovane Cabral xx, Bolasie xx, Sporar xx


Yedekler: Sousa, Henrique, Rosier, Plata, Borja, Mendes, Doumbia


Teknik Direktör: Emanuel Ferro


Goller: Skrtel (dk. 31), Aleksic (dk. 45) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Okan Buruk (TD), Aleksic (Başakşehir), Wendel, Vietto (Sporting Lizbon) - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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