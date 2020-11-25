UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek

Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de