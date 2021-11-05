UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi.

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