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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 5. hafta sona erdi. Türkiye'yi temsil eden takımlardan sadece Beşiktaş sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ve Trabzonspor kendi sahalarında yenilgiden kurtulamadı.
K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Slovan Bratislava'yı maçın uzatma dakikalarında Ljajiç'in penaltı golüyle 2-1 yendi ve grupta ilk kez puanla tanıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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