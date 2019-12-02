Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi
Son Dakika Dünya UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi - Son Dakika Dünya

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 5. hafta sona erdi. Türkiye'yi temsil eden takımlardan sadece Beşiktaş sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ve Trabzonspor kendi sahalarında yenilgiden kurtulamadı.


K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Slovan Bratislava'yı maçın uzatma dakikalarında Ljajiç'in penaltı golüyle 2-1 yendi ve grupta ilk kez puanla tanıştı.

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Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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