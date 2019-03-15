UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu.
51 dakika önce
IHAAW151548-SPO/15-03-2019- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
IHAAW151548-SPO/15-03-2019
- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:
- Napoli - Arsenal
- Villarreal - Valencia
- Benfica - Eintracht Frankfurt
- Slavia Prag - Chelsea 15.03.2019 15: 15: 48 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:21 Kaynak: İHA
Chelsea, Napoli ve Valencia Avrupa Liginde Çeyrek Finalde
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UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu