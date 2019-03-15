Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu.

51 dakika önce

IHAAW151548-SPO/15-03-2019- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu., System.String[]
IHAAW151548-SPO/15-03-2019

- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:
- Napoli - Arsenal
- Villarreal - Valencia
- Benfica - Eintracht Frankfurt
- Slavia Prag - Chelsea 15.03.2019 15: 15: 48 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Avrupa, Spor
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