UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya 'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın ve 11 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 14:33

Kaynak: AA

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