UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk mücadeleleri yarın oynanacak. Avrupa Ligi'nde yarı final biletlerinin sahipleri, 18 Nisan'da oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. Turnuvada finali ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılacak. Çeyrek final müsabakalarının programı ise şöyle:



22.00 Arsenal - Napoli 22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt 22.00 Slavia Prag - Chelsea 22.00 Villarreal - Valencia



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu!

AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek

Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez