UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United (İngiltere) - LASK (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kura çekimine göre oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Wolverhampton (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)/ Roma (İtalya) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya)/ Basel (İsviçre) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)/ Bayer Leverkusen (Almanya) - Glasgow Rangers (İskoçya)

Manchester United (İngiltere) - LASK (Avusturya)/ Kopenhag (Danimarka) - Medipol Başakşehir

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

(Wolverhampton - Olympiakos) - (Roma - Sevilla)/ (Manchester United - LASK) - (Kopenhag - Medipol Başakşehir)

(Inter - Getafe) - (Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers)/ (Shakhtar Donetsk - Wolfsburg) - (Basel - Eintracht Frankfurt)

Maç takvimi

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde ev sahibi takımların stadında oynanacak.

İlk maçları da salgından dolayı oynanamayan Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmelerinde ise tur atlayan taraf Almanya'da yapılacak tek karşılaşmanın ardından belli olacak.