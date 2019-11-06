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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.


Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.


Dördüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. İki müsabaka da TSİ 23.00'te başlayacak.


Trabzonspor ise C Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile saat 20.55'te karşılaşacak.


F Grubu'ndaki Vitoria- Arsenal mücadelesi, ev sahibi ekibin stadının Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Braga'nın stadına yakın olduğu için bugün oynanacak.


Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Bugün:


18.50 Vitoria (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)


Yarın:


18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)


20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya)


20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)


20.55 Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna)


20.55 Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç)


20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)


20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor (Türkiye)


20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)


20.55 Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz)


20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)


20.55 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)


20.55 Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)


23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)


23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)


23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)


23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)


23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)


23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)


23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)


23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)


23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)


23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)


23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)

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Avusturya, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:44 
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