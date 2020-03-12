UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Başakşehir'de! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Başakşehir'de! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Başakşehir'de! Galibiyetlerine iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırBAŞAKŞEHİR - FC KOPENHAGSüper Lig'de oynadığı son 4 maçta fire vermeyip zirveye ortak olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Başakşehir'de! Galibiyetlerine iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


BAŞAKŞEHİR - FC KOPENHAG


Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta fire vermeyip zirveye ortak olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlayacak.


Temsilcimizde Fredrik Gulbrandsen dışında önemli bir eksik bulunmuyor.


Bir önceki turda cezalı olan Enzo Crivelli kadroya döndü, TD Okan Buruk'un elinde bol alternatifli bir oyuncu grubu var.


FC Kopenhag ise İskoç Celtic'i eleyip Başakşehir ile eşleşti.


Aalborg'a yenilip Danimarka Kupası'na çeyrek finalde veda ettiler, Horsens karşısında da 1-0 mağlup olup ligde sezonun ilk iç saha yenilgisiyle tanıştılar.


Takımın önemli silahları Dame N'Doye ve Ragnar Sigurdsson hafif sakatlıklarına rağmen İstanbul kafilesinde yer aldı, durumları maç saati netleşecek.


Dame N'Doye, Trabzonspor formasıyla Başakşehir'e karşı 4 kez forma giydi, hiçbir maçı kazanamadı! (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)


Üyelerin %51'i UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimize güveniyor.


Süper Lig lideri Trabzonspor ile aynı puanda olan Başakşehir, bulunduğu konumu sonuna kadar hak ediyor. Şu anda ligin en iyi futbolunu ortaya koyan Başakşehir'de kadro derinliği ve Demba Ba'nın formu da onları etkin kılıyor.


UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'e karşı 3-1'in rövanşında Portekiz ekibini 4-1 mağlup eden Başakşehir çok önemli bir başarıya imza attı. Kısaca formda olan Başakşehir takımının özgüveni sağlam ve morali de yerinde.


İyi de futbol oynayan Başakşehir'in bir kez daha ülkemizi mutlu edecek bir sonuca imza atmasını ve rövanş için avantajlı bir skor elde edeceği görüşündeyim.


Gerrard'ın ayağı kaydı, o zamanlar Chelsea forması giyen Demba Ba affetmedi!


Başakşehir, Danimarka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:33 
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