UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunda gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki kura çekimi ile belli oldu.
Ülkemizi turnuvada temsil eden Demir Grup Sivasspor, 4'üncü torbadan girdiği kura çekimi sonrası İspanya'nın Villarreal, Azerbaycan'ın Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekiplerinin bulundugu I Grubu'nda yer aldı.22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta son bulacak. 12 grupta 4'er takımın yer alacağı turnuvada 6'şar mücadele oynanacak. İlk 2 sırayı alan takımlar ise son 32 turuna yükselecek. Son 32 turundan itibaren de iki maçlı eleme usulüne göre kürşılaşacak takımlar, mücadelelerden galip çıkarak final biletini almaya çalışacak. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.KURA SONUCU BELİRLENEN 12 GRUP ŞÖYLE: A GRUBU: Roma (İtalya), Young Boys (İsviçre), Cluj (Romanya), CSKA Sofya (Bulgaristan)B GRUBU: Arsenal (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya), Molde (Norveç), Dundalk (İrlanda)C GRUBU: Bayer Leverkusen (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Nice (Fransa)D GRUBU: Benfica (Portekiz), Standard Liege (Belçika), Rangers (İskoçya), Lech Poznan (Polonya)E GRUBU: PSV Eindhoven (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Granada (İspanya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)F GRUBU: Napoli (İtalya), Real Sociedad (İspanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Rijeka (Hırvatistan)G GRUBU: Braga (Portekiz), Leicester City (İngiltere), AEK (Yunanistan), Zorya (Ukrayna)H GRUBU: Celtic (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Milan (İtalya), Lille (Fransa)I GRUBU: Villarreal (İspanya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Demir Grup SivassporJ GRUBU: Tottenham (İngiltere), Ludogorets (Bulgaristan), LASK (Avusturya), Antwerp (Belçika)K GRUBU: CSKA Moskova (Rusya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Feyenoord (Hollanda), Wolfsberger (Avusturya)
L GRUBU: Gent (Belçika), Kızılyıldız (Sırbistan), Hoffenheim (Almanya), Slovan Liberec (Slovakya)
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:15 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu - Son Dakika Spor