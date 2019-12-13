UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa'da gruplardan çıkarak son 32'ye kaldı.


UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken, son 32 turunda yer alacak olan takımlar da belli oldu. Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu.


Öte yandan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.


UEFA Avrupa Ligi grupları son hafta karşılaşmalarında oynanan maçlar sonucu son 32'ye çıkan takımlar şu şekilde:


A Grubu


1- Sevilla


2- Apoel


B Grubu


1- Malmö


2- Kopenhag


C Grubu


1- Basel


2- Getafe


D Grubu


1- LASK Linz


2- Sporting Lisbon


E Grubu


1- Celtic


2- Cluj


F Grubu


1- Arsenal


2- Eintracht Frankfurt


G Grubu


1- Porto


2- Rangers


H Grubu


1- Espanyol


2- Ludogorets


I Grubu


1- Gent


2- Wolfsburg


J Grubu


1- Medipol Başakşehir


2- Roma


K Grubu


1- Braga


2- Wolverhampton


L Grubu


1- Manchester United


2- AZ Alkmaar - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

Son Dakika Haberleri
06:18 Trabzonspor yurda döndü - Son Dakika Spor
05:20 12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi... - Son Dakika Spor
04:32 Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir maçından kareler - Son Dakika Spor
03:41 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli - Son Dakika Spor
02:58 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 07:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]