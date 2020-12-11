UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

11.12.2020 01:37
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçların oynanmasının ardından bir üst tura çıkan 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçların oynanmasının ardından bir üst tura çıkan 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı sona erdi. Oynanan karşılaşmalarla grup aşaması sona erdi. Sadece 1 müsabaka oynanmadı. Villarreal ile Karabağ maçı Azerbaycan ekibinde korona virüs vakaların fazlalığından dolayı ertelendi. Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Tottenham, Royal Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC, Hoffenheim ve Kızılyıldız gruplarından çıkan ekipler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. bitiren Marsilya, Manchester United, Ajax, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk de yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

CSKA Sofia: 3 - Roma: 1

Young Boys: 2 - CFR Cluj: 1

Dundalk: 2 - Arsenal: 4

Rapid Wien: 2 - Molde: 2

Bayer Leverkusen: 4 - Slavia Prag: 0

Hapoel Beer Sheva: 1 - Nice: 0

Lech Poznan: 0 - Rangers: 2

Standard Liege: 2 - Benfica: 2

PSV Eindhoven: 4 - Omonia Nicosia: 0

PAOK: 0 - Granada: 0

Rijeka: 2 - AZ Alkmaar: 1

Napoli: 1 - Real Sociedad: 1

Sporting Braga: 2 - Zorya Luhansk: 0

Leicester City: 2 - AEK Atina: 0

Celtic: 3 - Lille: 2

Sparta Prag: 0 - Milan: 1

Maccabi Tel Aviv: 1 - Sivasspor: 0

Tottenham: 2 - Royal Antwerp: 0

Ludogorets Razgrad: 1 - LASK Linz: 3

Wolfsberger AC: 1 - Feyenoord: 0

Dinamo Zagreb: 3 - CSKA Moskova: 1

Hoffenheim: 4 - Gent: 1

Slovan Liberec: 0 - Kızılyıldız: 0 - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Young Boys, Sivasspor, Roma, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı         
00:51
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
Alman Bakan, Canan Karatay'ın Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi         
22:40
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 01:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei