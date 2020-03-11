UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi

28 dakika önce

UEFA, devletler arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarının yarın oynanamayacağını ve maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi, System.String[]

UEFA, devletler arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarının yarın oynanamayacağını ve maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ertelenen iki karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi ise paylaşmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
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