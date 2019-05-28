UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor
1 saat önce
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:45 Kaynak: AA
Futbolda UEFA Avrupa
Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
Finalde İngiliz ekipleri Chelsea
ve Arsenal
, Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'deki Olimpiyat Stadyumu
'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.
Maç beIN
Sports'tan naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi
yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.
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