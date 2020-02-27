UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak! Başakşehir... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak! Başakşehir... - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak! Başakşehir...

16 dakika önce

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak! Başakşehir..., System.String[]

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.


Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak.


Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.


Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.


Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.


Başakşehir, İsviçre, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:07 
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