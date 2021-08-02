Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı