UEFA Avrupa Ligi'nde Rövanş Zamanı
48 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Son 16 Turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımlar yarın oynanacak müsabakalarla belli olacak. 8 maçın tamamlanmasının ardından 15 Mart Cuma günü İsviçre
'nin Nyon şehrinde kura çekimi yapılacak. Bu turda aynı ülkeden takımlarlar birbirleriyle eşleşebilecek. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'deki Olimpiyat Stadı
'nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu rövanş programı şöyle:
20.55 Dinamo Kiev
(0) - (3) Chelsea
20.55 Krasnodar
(1) - (2) Valencia
20.55 Salzburg
(0) - (3) Napoli
23.00 Arsenal
(1) - (3) Rennes
23.00 Benfica
(0) - (1) Dinamo Zagreb
23.00 Inter (0) - (0) Eintracht Frankfurt
23.00 Slavia Prag
(2) v (2) Sevilla
23.00 Villarreal
(3) - (1) Zenit
St. Petersburg
(Oğuzhan Ort/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
Halil Umut Meler, Gençlik Liginde Porto-Tottenham Maçını Yönetecek
A Milli Takımın Rakibi Moldova'nın Aday Kadrosu Belli Oldu
Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler