UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen...
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:42 Kaynak: İHA
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