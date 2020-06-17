UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen...

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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