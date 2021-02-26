UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda bu akşam oynanan maçların sonuçlar şu şekilde:

Hollanda parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti, Türkiye'den jet yanıt geldi

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu