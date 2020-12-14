UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

14.12.2020 15:54
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupası için yapılan kura çekimine, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ekip ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı. Kural gereği; aynı ülke ya da grup ekipleri ile Rusya ve Ukrayna temsilcileri birbirleriyle eşleşmedi. Kupada ilk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşlar ise 25 Şubat 2021 tarihinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle: Wolfsberg (Avusturya) - Tottenham (İngiltere) Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika) Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere) Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere) Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya) Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere) Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)Braga (Portekiz) - Roma (İtalya) Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya) Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)


İsviçre, Ukrayna, Nyon, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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