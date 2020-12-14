UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı kupası için yapılan kura çekimine, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ekip ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı. Kural gereği; aynı ülke ya da grup ekipleri ile Rusya ve Ukrayna temsilcileri birbirleriyle eşleşmedi. Kupada ilk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşlar ise 25 Şubat 2021 tarihinde oynanacak.

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)