Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu Heyecanı

5 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın ve 21 Şubat Perşembe günü 16 maç yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu Heyecanı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın ve 21 Şubat Perşembe günü 16 maç yapılacak.

Bu kulvarda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü maçlarını oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Luz Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya)

Perşembe:

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Spor
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