UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de yarın TSİ 20.55'te Portekiz 'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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