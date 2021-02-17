UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

Yarın yapılacak maçların programı şöyle:

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

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