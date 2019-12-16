UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.


Aynı ülke ya da gruptan takımların eşleşemeyeceği çekilişe, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Medipol Başakşehir, ilk karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.


UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

Portekiz, İsviçre, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
22:14 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:11 Yukatel Denizlispor: 1-2 - Son Dakika Spor
22:04 Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor
22:03 Ponck ilk golünü attı - Son Dakika Spor
21:57 Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 yenildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]