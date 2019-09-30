Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler açıklandı

1 saat önce

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarındaki hakemler açıklandı, System.String[]

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.


Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçta, Stuart Attwell'in yardımcıları Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Andrew Madley üstlenecek.


ALİ PALABIYIK'A VE MELER'E GÖREV


FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.


Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.


FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.


UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.


Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


TRABZON'A İTALYAN HAKEM


Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek.


Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.


KADIN HAKEMLERİMİZ DÜDÜK ÇALACAK


FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.


İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.


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Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:56 
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