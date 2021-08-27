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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

27.08.2021 13:42
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu, System.String[]

Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Olimpik Marsilya ile eşleştiFenerbahçe'nin rakipleri, Olimpiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp olduAvrupa Ligi statüsünde değişiklikGruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül'deİspanya, final mücadelesine ev sahipliği yapacakUEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz...

Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Olimpik Marsilya ile eşleşti

Fenerbahçe'nin rakipleri, Olimpiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp oldu

Avrupa Ligi statüsünde değişiklikGruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül'de İspanya, final mücadelesine ev sahipliği yapacakUEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz yılın futbolcusu Gerard Moreno

SEZER AFŞAR/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray; Lazio, Lokomotif Moskova ve Olimpik Marsilya ile E Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe ise D grubunda; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan törene, gruplara kalma başarısı gösteren takımların yöneticileri katıldı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarından dolayı birçok takımın yöneticisi ise kura çekiminde yer almadı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında 32 takım, 8 farklı gruba dağıldı. Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda oluşan gruplar şu şekilde;A Grubu: Olimpik Lyon, Rangers, Sparta Prag, BrondbyB Grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm GrazC Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia VarşovaD Grubu: Olimpiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, AntwerpE Grubu: Lazio, Lokomotif Moskova, Olimpik Marsilya, GalatasarayF Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, MidtjyllandG Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, FerencvarosH Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

AVRUPA LİGİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİKUEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. GRUPLARDA İLK KARŞILAŞMALAR 16 EYLÜL'DEUEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.İSPANYA, FİNAL MÜCADELESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKUEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GEÇTİĞİMİZ YILIN OYUNCUSU GERARD MORENO

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Villarreal'ın kupayı müzeye götürmesinde büyük pay sahibi olan İspanyol oyuncu Gerard Moreno, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Çıktığı 12 maçta 7 gol atma başarısı gösteren Moreno, oylamada Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Edinson Cavani'nin önünde yer aldı.


Galatasaray, Moskova, Eylül, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor


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