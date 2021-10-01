UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kim bu Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilinmeyenler