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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

01.10.2021 08:37
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

B Grubu

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

C Grubu

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

D Grubu

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

E Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

F Grubu

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

H Grubu

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

(İHA)

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika


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