UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Gecenin en farklı skoruna ise Manchester United imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNANAN MAÇLAR ŞÖYLE:

Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0

Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3

LASK: 0 - Manchester United: 5

Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2

Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3

Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1

(İHA)

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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