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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor!

25 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor!, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.


Üçüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Portekiz'in Braga ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.


Trabzonspor ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Krasnodar takımını saat 22.00'de konuk edecek.


Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:


19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)


19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)


19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)


19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)


19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)


19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)


19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)


19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)


19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya)


19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)


19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz)


19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)


19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)


22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)


22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)


22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)


22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)


22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya)


22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)


22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)


22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)


22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)


22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)


22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)


Avusturya, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:09 
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