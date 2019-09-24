UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
16 dakika önce
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:06 Kaynak: AA
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.
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