Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor

16 dakika önce

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor, System.String[]

UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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