UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in final yolculuğu - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in final yolculuğu

25.05.2021 12:40
UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in final yolculuğu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak İspanya'nın Villarreal takımı, bu sezon organizasyonda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak İspanya'nın Villarreal takımı, bu sezon organizasyonda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.

İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Villarreal, turnuvaya grup aşamasından başladı. I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile yer alan İspanyol ekibi, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı.

Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'da çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve sahaya çıkamaması nedeniyle I Grubu maçında 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

Son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde ise Arsenal'i eleyen Villarreal, finale yükseldi.

Emery, kupayı 3 kez kazandı

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

Gerard Moreno ve Paco Alcacer, takımın en skorerleri

Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu.

Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları

I Grubu:

Villarreal-Sivasspor: 5-3

Karabağ-Villarreal: 1-3

Villarreal-Maccabi Tel Aviv: 4-0

Maccabi Tel Aviv-Villarreal: 1-1

Sivasspor-Villarreal: 0-1

Villarreal-Karabağ: 3-0 (hükmen)

Son 32 turu:

Salzburg-Villarreal: 0-2

Villarreal-Salzburg: 2-1

Son 16 turu:

Dinamo Kiev-Villarreal: 0-2

Villarreal-Dinamo Kiev: 2-0

Çeyrek final:

Dinamo Zagreb-Villarreal: 0-1

Villarreal-Dinamo Zagreb: 2-1

Yarı final:

Villarreal-Arsenal: 2-1

Arsenal-Villarreal: 0-0

Kadro

Kaleci:

NoAdıOG
1Sergio Asenjo10
31Iker00
13Geronimo Rulli120
35Filip Jörgensen00
45Marc Vidal00
Savunma:

NoAdıOG
2Mario Gaspar30
3Raul Albiol102
4Pau Torres81
6Ramiro Funes Mori60
8Juan Foyth111
15Pervis Estupinan40
18Alberto Moreno30
20Ruben Pena80
21Jaume Costa80
39Dani Esmoris00
41Edu Adell00
42Vadim Murria Soriano00
44Andrei Ratiu00
Orta Saha:

NoAdıOG
5Daniel Parejo110
11Samu Chukwueze111
12Daniel Raba10
14Manu Trigueros131
19Francis Coquelin60
26Moi Gomez100
25Etienne Capoue70
32Alex Baena92
46Haissem Hassan00
26Diego Collado00
28Carlo Garcia00
37June-Hyuk Ahn00
38Juan Agüero00
40Alejandro Millan00
Forvet:

NoAdıOG
7Gerard Moreno116
9Carlos Bacca83
17Paco Alcacer96
30Yeremi Pino81
34Fernando Nino52
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

Maccabi Tel Aviv, Villarreal, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in final yolculuğu - Son Dakika Spor


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