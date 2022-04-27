UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

27.04.2022 10:44
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. RB Leipzig-Glasgow Rangers ve West Ham United-Eintracht Frankfurt eşleşmelerinde ilk maçlar yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin Yarı Final ilk maçları yarın oynanacak. Çeyrek finalde İtalyan Atalanta'yı saf dışı bırakan RB Leipzig, turnuvanın flaş takımı Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Bir başka Alman temsilcisi Eintracht Frakfurt ise İngiltere'de West Ham deplasmanına çıkacak. Bu 2 karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçların programı şöyle:

28 Nisan Perşembe

22.00 West Ham United - Eintracht Frankfurt

22.00 RB Leipzig - Glasgow Rangers

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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