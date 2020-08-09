UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya 'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:29

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