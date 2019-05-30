UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Chelsea'nin
13 dakika önce
İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafer Arsenal'i 4-1'lik skorla yenen Chelsea'nin oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:08
İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafer Arsenal'i 4-1'lik skorla yenen Chelsea'nin oldu.
Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maçta Chelsea'ye kupayı getiren golleri Eden Hazard (2), Giroud ve Pedro kaydetti. Arsenal'in tek golü ise Iwobi'den geldi.
Avrupa Liginde zafer Chelsea'nin
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