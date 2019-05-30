Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Chelsea'nin
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UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Chelsea'nin

13 dakika önce

İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafer Arsenal'i 4-1'lik skorla yenen Chelsea'nin oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Chelsea'nin, System.String[]
İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafer Arsenal'i 4-1'lik skorla yenen Chelsea'nin oldu.

Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maçta Chelsea'ye kupayı getiren golleri Eden Hazard (2), Giroud ve Pedro kaydetti. Arsenal'in tek golü ise Iwobi'den geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:08 
Arsenal, Avrupa, Chelsea, Spor
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