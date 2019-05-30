UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Chelsea'nin

İki Londra ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafer Arsenal'i 4-1'lik skorla yenen Chelsea'nin oldu.Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maçta Chelsea'ye kupayı getiren golleri Eden Hazard (2), Giroud ve Pedro kaydetti. Arsenal'in tek golü ise Iwobi'den geldi.