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UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
6 saat önce
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:38 Kaynak: AA
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla- Roma ve Inter- Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.
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