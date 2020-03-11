UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)... - Son Dakika Spor

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

6 saat önce

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)..., System.String[]

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla- Roma ve Inter- Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

Sevilla, Getafe, Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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