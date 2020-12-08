UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
08.12.2020 19:17
Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.
Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.
Son Dakika Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: "Bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı